Определились лауреаты литературных премий Союза писателей Татарстана

Союз писателей Татарстана определил лауреатов учрежденных им пяти литературных премий. Победители выбраны на заседании правления организации путем тайного голосования.

Так, премии Гаяза Исхаки удостоен проживающий в Мамадыше русскоязычный публицист Лукман Закиров («Антиутописты» (Казань, 2019), «ЖЗЛ» (Казань, 2020). Публицисту 93 года.

Премия Фатиха Хусни будет присуждена Нурисламу Хусаинову («Язмыш җиле» (Идель-Пресс, 2019).

Премией Хади Такташа будет награждена Сирень Якупова. Поэтесса проживает в Челнах. Ее кандидатуру предложила местная поэтическая мастерская. Якупова удостоилась премии за сборник стихов «Төшләремә яланаяк керәм...», увидевший свет в издательстве «Рухият» в 2020 году.

Премия Туфана Миннуллина будет вручена драматургу Равилю Сабыр за драму «Абага алмасы ачы була», поставленную на сцене Набережночелнинского татарского государственного драматического театра им. Аяза Гилязова.

Новый лауреат премии Абдуллы Алиша — Эльмира Шарифуллина. Этой награды она удостоилась за аудиокнигу «Ак бүре турында баллада», подготовленную редакцией радио «Китап».

Председатель Союза писателей РТ Ркаиль Зайдуллин подчеркнул, что все лауреаты достойны этих наград. Также он объяснил, почему лауреаты прошлого года до сих пор не получили денежную часть премий — они получат ее в этом году.

Кандидаты на литературные премии Союза писателей РТ сначала рассматриваются на заседаниях мастерских. Филиалы союза в Челнах и Альметьевске также предлагают своих кандидатов. Победители определяются посредством тайного голосования на заседании правления организации.