Определились финалисты открытого конкурса в команду «Парки Челнов»

Завершен первый этап отбора в будущую парковую команду города Набережных Челнов. Структура станет первой подобной в Татарстане после казанской Дирекции парков и скверов, сообщили «Татар-информу» в Фонде «Институт развития городов РТ».

Финалистами на должность парк-менеджера стали шесть человек: Мария Кандратьева, Элина Шайнурова, Миляуша Шакирова, Анна Балашова, Дарья Янукович и Регина Киямова.

Каждому из них случайным образом было определено одно из общественных пространств города: площадь Азатлык, парк «Гренада», парк Прибрежный, театральный парк им. Марата Бибишева, набережная им. Г. Тукая и парк Победы.

Сейчас участникам предстоит разработать концепцию развития доставшегося пространства: предложить план событий на год и варианты взаимодействия с жителями, городскими сообществами и коммерческими партнерами, а также подробно раскрыть кейс одного из мероприятий: его описание, целевую аудиторию, необходимые ресурсы и примерный бюджет.

Финалистами на должность PR-менеджера стали три человека. Им предстоит разработать стратегию продвижения парковой команды: рассказать, какими каналами коммуникации они будут пользоваться, как будут взаимодействовать со СМИ, а также какой контент планируют создавать в соцсетях и как будут общаться с горожанами.

19 октября финалисты защитят свои проекты перед экспертной комиссией, а также выступят с пятиминутной самопрезентацией. В комиссию войдут представители исполнительного комитета Набережных Челнов, Дирекции парков и скверов Казани и Института развития городов Татарстана. Послушать выступления участников смогут все желающие — защита работ начнется в 13.00 в МЦ «Нур».

После прохождения отбора команда начнет заниматься планированием зимней программы в общественных пространствах города.