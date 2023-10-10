Определились финалисты литературного конкурса «Мы из Тартарии»

«Миллиард.Татар» определил финалистов литературного конкурса «Мы из Тартарии».

Ими стали сорок девять авторов из более чем двух сотен участников. При этом по номинациям они распределились следующим образом: 19 — исторический рассказ и 30 — фантастика.

«Я довольно активно вращаюсь в литературной среде и конкурс "Мы из Тартарии" является первым в своем роде», — отметил писатель Тимур Максютов.