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Определились финалисты литературного конкурса «Мы из Тартарии»
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«Миллиард.Татар» определил финалистов литературного конкурса «Мы из Тартарии».
Ими стали сорок девять авторов из более чем двух сотен участников. При этом по номинациям они распределились следующим образом: 19 — исторический рассказ и 30 — фантастика.
«Я довольно активно вращаюсь в литературной среде и конкурс "Мы из Тартарии" является первым в своем роде», — отметил писатель Тимур Максютов.
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