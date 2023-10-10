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Руc Тат
Культура 10 октября 2023 18:29

Определились финалисты литературного конкурса «Мы из Тартарии»

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«Миллиард.Татар» определил финалистов литературного конкурса «Мы из Тартарии».

Ими стали сорок девять авторов из более чем двух сотен участников. При этом по номинациям они распределились следующим образом: 19 — исторический рассказ и 30 — фантастика.

«Я довольно активно вращаюсь в литературной среде и конкурс "Мы из Тартарии" является первым в своем роде», — отметил писатель Тимур Максютов.

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