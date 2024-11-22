Определились даты следующего фестиваля медиаискусства НУР в Казани

Фото: пресс-служба фестиваля НУР

Организаторы Международного фестиваля медиаискусства НУР огласили даты следующего, пятого по счету мероприятия. Оно состоится в столице Татарстана, и продлится целых четыре дня – с 22 по 25 мая 2025 года.

Как и в предыдущие годы в течение четырех дней в нескольких просранствах Казани будут проходить показ инсталляций (23-25 мая), образовательная программа (23-25 мая), а также по традиции увенчает фестиваль ночная программа ТОН. Она пройдет 24 мая.

Известно, что за предстоящие полгода организаторы также проведут ряд «разогревочных» мероприятий. Так, например, они обещают провести Выставку цифрового искусства. Приобрести билеты можно уже сейчас.

Подробности – в официальных соцсетях фестиваля.

НУР- ежегодный международный фестиваль медиаискусства, впервые организованный осенью 2021 года. С тех пор в Казани прошло уже четыре фестиваля. Следующий назначен на 2025 год.