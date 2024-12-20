Определены приоритетные цели и задачи Минобрнауки РТ на 2025 год

Определены цели и задачи, по которым Минобрнауки РТ будет работать в 2025-м. На заседании общественного совета при министерстве утвердили семь приоритетных направлений, набравшие самое большое количество голосов татарстанцев во время опроса.

В следующем году необходимо будет обеспечить закрепление не менее 75% выпускников колледжей и техникумов педагогических направлений подготовки по итогам первого года работы в школах и детсадах.

Еще должны закрепить не менее 75% выпускников целевой подготовки вузов в школах по специальностям «Русский язык», «Начальные классы», «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», «История».

Среди других задач: обеспечить доступность психолого-педагогического сопровождения для обучающихся и педагогов во всех образовательных организациях РТ, дать больше оборудования кабинетам основ безопасности и защиты Родины и увеличить долю технологий с 32% до 40%, а также долю выпускников психолого-педагогических классов, поступивших на педагогические специальности, с 30% до 35%.

Предстоит обеспечить охват не менее 90% детей группы «риска» (состоящих на различных видах учета) программами дополнительного образования и занятости и разработать не менее 50 образовательных программ, востребованных в Татарстане.

И. о. замминистра образования и науки Андрей Рюхов напомнил, что формирование публичных целей и задач для министерств на 2025 год стартовало 16 сентября.

«Предварительный перечень целей и задач из 35 предложений представили эксперты. После список был скорректирован. В перечень вошло 18 задач для голосования населением. Опрос населения был проведен на республиканском портале госуслуг с 8 ноября по 7 декабря. Он показал значимость проекта и заинтересованность населения в его реализации», – рассказал спикер.

Рюхов отметил, что в этом году в опросе приняли участие около 4,5 тыс. татарстанцев. Причем 619 человек предложили свой вариант целей и задач. Предложения татарстанцев: повысить зарплаты работников образования, совершенствовать образовательный процесс, провести реформу системы ЕГЭ и ОГЭ, сократить бумажную и учебную нагрузки педагогов и увеличить число педработников, отремонтировать учреждения образования, оснастить их оборудованием и методическими материалами, организовать «пятидневку» в школах.

«Министерство проанализировало и обобщило все предложенные варианты. Есть пересечение в предложениях экспертов и населения. Это вопросы, связанные с трудоустройством выпускников, улучшением качества работы психологических служб, созданием условий для детей с ОВЗ, ростом профессионализма педагогических работников», – сообщил Рюхов.

Он попросил взять в работу предложения жителей республики и учесть их при формировании целей и задач уже в следующем году.

«В течение 2025 года нужно будет вести контроль над выполнением приоритетных целей и задач министерства. По опыту прошлого года предлагаем министерству взять в работу две задачи, которые набрали достаточное количество голосов и актуальные для жителей, но не попали в перечень», – добавила зампредседателя Общественной палаты РТ, ректор КИУ имени В.Г. Тимирясова Асия Тимирясова.

Речь идет об увеличении количества классов естественнонаучной и технологической направленности в школах на 3% и числа маршрутов научно-популярного туризма в республике с четырех до десяти.