Определены победители региональных финалов проекта «БиблиоОлимп. Россия»

Завершились региональные финалы всероссийского проекта литературных интеллектуальных игр «БиблиоОлимп. Россия» среди школьников 2–5 классов, сообщили организаторы. Победители со всей страны соберутся 6 июня в Москве на суперфинале.

В этапе участвовали 73 команды из 11 регионов России: Архангельской, Белгородской, Воронежской, Иркутской, Новосибирской и Ульяновской областей, республик Татарстан, Башкортостан и Саха (Якутия), а также Москвы и Санкт-Петербурга. В решающих поединках регионы представляли по 6 команд, а в Москве боролись сразу 18 команд (144 участника).

Согласно сообщению, заключительный этап проекта посвятили сказочной повести Александра Волкова «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» (вторая книга цикла «Волшебник Изумрудного города»), а также песням военных лет. Участники демонстрировали знание материала, умение работать в команде, быстро принимать решения и аргументировать позицию.

Победители региональных финалов:

Москва – «Пёстрый слонёнок»

Санкт-Петербург – «Бобрята»

Воронеж – «ПоЧитатели»

Ульяновск – «От корки до корки»

Белгород – «Умы лицея»

Архангельск – «Мудрецы»

Иркутск – «Лицеисты»

Республика Саха (Якутия) – «Небо в алмазах»

Республика Татарстан (Казань) – «Коньки»

Новосибирск и Новосибирская область – «Русские классики»

Республика Башкортостан – «Словесная вертикаль»

За сезон провели более 500 литературных игр с участием свыше 5 400 школьников. После суперфинала состоится торжественная церемония награждения на главном книжном фестивале страны «Красная площадь». Команда-победитель получит главный трофей – Кубок «БиблиоОлимп. Россия».

Проект реализуется Российским книжным союзом с использованием гранта Президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов. «БиблиоОлимп» основан в 2017 году как серия литературных игр для московских школьников. За восемь лет в проекте участвовали более 9 тысяч детей. В 2025 году проект масштабировали до всероссийского уровня. Основная цель – повышение интереса детей к чтению, развитие командной работы и уважения к соперникам. Подробности на сайте библиоолимп.рф и в группе ВКонтакте.