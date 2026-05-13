Общество 13 мая 2026 12:43

Определены победители региональных финалов проекта «БиблиоОлимп. Россия»

Завершились региональные финалы всероссийского проекта литературных интеллектуальных игр «БиблиоОлимп. Россия» среди школьников 2–5 классов, сообщили организаторы. Победители со всей страны соберутся 6 июня в Москве на суперфинале.

В этапе участвовали 73 команды из 11 регионов России: Архангельской, Белгородской, Воронежской, Иркутской, Новосибирской и Ульяновской областей, республик Татарстан, Башкортостан и Саха (Якутия), а также Москвы и Санкт-Петербурга. В решающих поединках регионы представляли по 6 команд, а в Москве боролись сразу 18 команд (144 участника).

Согласно сообщению, заключительный этап проекта посвятили сказочной повести Александра Волкова «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» (вторая книга цикла «Волшебник Изумрудного города»), а также песням военных лет. Участники демонстрировали знание материала, умение работать в команде, быстро принимать решения и аргументировать позицию.

Победители региональных финалов:

  • Москва – «Пёстрый слонёнок»
  • Санкт-Петербург – «Бобрята»
  • Воронеж – «ПоЧитатели»
  • Ульяновск – «От корки до корки»
  • Белгород – «Умы лицея»
  • Архангельск – «Мудрецы»
  • Иркутск – «Лицеисты»
  • Республика Саха (Якутия) – «Небо в алмазах»
  • Республика Татарстан (Казань) – «Коньки»
  • Новосибирск и Новосибирская область – «Русские классики»
  • Республика Башкортостан – «Словесная вертикаль»

За сезон провели более 500 литературных игр с участием свыше 5 400 школьников. После суперфинала состоится торжественная церемония награждения на главном книжном фестивале страны «Красная площадь». Команда-победитель получит главный трофей – Кубок «БиблиоОлимп. Россия».

Проект реализуется Российским книжным союзом с использованием гранта Президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов. «БиблиоОлимп» основан в 2017 году как серия литературных игр для московских школьников. За восемь лет в проекте участвовали более 9 тысяч детей. В 2025 году проект масштабировали до всероссийского уровня. Основная цель – повышение интереса детей к чтению, развитие командной работы и уважения к соперникам. Подробности на сайте библиоолимп.рф и в группе ВКонтакте.

Смертность достигает 40%: что такое хантавирус и грозит ли миру новая пандемия?

