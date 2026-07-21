Определены победители конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»

Фото: ФБУ «ЦСМ Татарстан»

Подведены итоги XXIII ежегодного республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан», проводимого в качестве регионального этапа Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России».

Конкурс остается одним из ключевых мероприятий региона, направленных на поддержку местных производителей и укрепление имиджа Татарстана как центра высококачественного производства. География проекта охватывает всю республику, а спектр номинаций включает практически все отрасли экономики: от нефтегазохимии и машиностроения до пищевой и легкой промышленности, здравоохранения и сферы социальных услуг.

Ключевыми организаторами мероприятия являются Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, Торгово-промышленная палата Татарстана и Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта в Республике Татарстан. Информационную поддержку оказывает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

В этом году на участие в состязании заявились 215 организаций и мастеров народных художественных промыслов, которые представили 358 наименований продукции и услуг.

Фото: ФБУ «ЦСМ Татарстан»

Представленную продукцию рассматривали десять экспертных комиссий, в состав которых вошли более 40 специалистов профильных министерств, ведомств и контролирующих органов Республики Татарстан. Они оценивали не только характеристики самих товаров и услуг, но и деятельность организаций в целом: безопасность труда, экологическую политику, энерго- и ресурсосбережение, а также другие аспекты.

В ходе работы экспертных комиссий конкурса было отмечено, что предприятия Татарстана в очередной раз демонстрируют готовность адаптироваться к современным условиям, вызванным экономическими и социально-политическими факторами, и способность создавать достойную конкурентоспособную продукцию на основе отечественных технологий и ресурсов. В оргкомитете конкурса также обратили внимание на приверженность татарстанских производителей к непрерывному совершенствованию технологий, развитию новых производств и внедрению современных методов менеджмента.

Фото: ФБУ «ЦСМ Татарстан»

По итогам работы экспертных комиссий оргкомитет утвердил победителей: 156 лауреатов, 139 дипломантов I степени и 27 дипломантов II степени. Их список опубликован на сайте ФБУ «ЦСМ Татарстан».

«Конкурс, учрежденный в далеком 2003 году, и сегодня успешно развивается и масштабируется. Это не просто состязание за право называться лучшими, но и возможность стать частью большой команды единомышленников, объединенных общей целью – развивать и укреплять экономику нашей республики», – отметил председатель региональной комиссии по качеству программы «100 лучших товаров России», директор ФБУ «ЦСМ Татарстан» Олег Ибрагимов.

В настоящее время стартовал прием заявок на участие в федеральном этапе программы «100 лучших товаров России». Лидирующая позиция Республики Татарстан в реализации программы, сохраняющаяся на протяжении многих лет, подтверждает, что в регионе создаются необходимые условия для технологического развития предприятий и роста их конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешнем рынках.