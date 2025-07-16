Определены победители конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» 2025 года

Фото: ФБУ «ЦСМ Татарстан»

Конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан», проводимый в рамках всероссийской программы «100 лучших товаров России», является одним из ключевых мероприятий региона. Его основная цель – поддержка местных товаропроизводителей и стимулирование производства высококачественных товаров и услуг, способствующих укреплению позитивного имиджа Республики Татарстан.

Ключевыми организаторами конкурса являются Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, Торгово-промышленная палата Татарстана и Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта в Республике Татарстан. Информационную поддержку оказывает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Учрежденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан в 2003 году, конкурс и сегодня представляет собой масштабный проект, география которого охватывает всю территорию нашей республики, а спектр продукции – практически все отрасли экономики. Это нефтегазохимическая отрасль, машиностроительный комплекс, приборостроение, пищевая и легкая промышленность, здравоохранение, сфера социальных услуг и многие другие.

XXII ежегодный конкурс проходил по шести номинациям: «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения», «Услуги для населения», «Услуги производственно-технического назначения» и «Изделия народных и художественных промыслов».

В этом году на участие в конкурсе заявились 230 организаций и мастеров народных художественных промыслов, которые представили на суд экспертов 468 наименований продукции и услуг. Наряду с флагманами татарстанской экономики, активное участие в состязании приняли представители малого и среднего бизнеса. Для большинства участников конкурс стал не просто платформой для демонстрации собственных достижений, но и эффективным инструментом установления деловых связей и обмена опытом.

Представленные на конкурс продукцию и услуги рассматривали 10 экспертных комиссий, которые были сформированы по узкопрофильному принципу в зависимости от номинации, в их состав вошли свыше 30 специалистов республиканских министерств, ведомств и контролирующих органов.

Эксперты оценивали не только характеристики самой продукции, но и деятельность предприятий в целом – безопасность и охрану труда, экологическую политику, вопросы по энерго- и ресурсосбережению, социальные аспекты и другие критерии.

В ходе работы комиссий конкурса было отмечено, что предприятия Республики Татарстан успешно адаптировали свои производства к условиям современной экономики, им удалось значительно повысить уровень технологического суверенитета и независимости от внешних факторов. Большая часть предприятий-участников имеет сертификаты системы менеджмента качества, проходит постоянный контроль и испытания в аккредитованных лабораториях, что говорит об их стремлении выпускать качественную, безопасную и конкурентоспособную продукцию.

«Неугасающий интерес к конкурсу подтверждает стремление руководителей татарстанских предприятий к непрерывному совершенствованию технологий, развитию новых производств и внедрению инноваций, что, несомненно, способствует поддержанию благоприятного социально-экономического климата Татарстана», – отметил председатель региональной комиссии по качеству программы «100 лучших товаров России», директор ЦСМ Росстандарта в Республике Татарстан Олег Ибрагимов.

По итогам работы экспертных комиссий оргкомитетом конкурса было принято решение об утверждении 171 лауреата, 199 дипломантов I степени и 75 дипломантов II степени, их список опубликован на сайте ФБУ «ЦСМ Татарстан».

В настоящее время стартовал прием заявок на участие в федеральном этапе программы «100 лучших товаров России». Сохраняющаяся на протяжении многих лет лидирующая позиция Республики Татарстан по итогам всероссийского конкурса подтверждает ее репутацию как региона, предприятиями которого выпускается продукция и оказываются услуги, соответствующие самым высоким стандартам.

Фото: ФБУ «ЦСМ Татарстан».