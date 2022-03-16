Определены номинанты Премии «Тантана» («Триумф»)

Составлен шорт-лист Театральной премии Министерства культуры Республики Татарстан «Тантана» («Триумф») – 2022. Победители Премии станут известны 27 марта в Международный день театра на сцене Набережночелнинского государственного татарского драматического театра имени Аяза Гилязова.

В этот день будут награждены выдающиеся театральные деятели в номинациях «Дебют», «Лучшая эпизодическая роль», «Лучший актер театра кукол», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая мужская роль второго плана», «Честь и достоинство», «Лучшая роль в музыкальном спектакле (опера, музыкальный спектакль, мюзикл)», «За выдающиеся достижения в сезоне», «Лучшая роль в музыкальном спектакле (балет, современная хореография, пластический спектакль)», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «За актерский ансамбль».

Также будут отмечены учреждения культуры в номинациях «Лучший спектакль для детей», «Лучший спектакль малой формы», «Лучший спектакль большой формы», «Лучший музыкальный спектакль», «Эксперимент».

Напомним, что ежегодная республиканская театральная премия «Тантана» учреждена Министерством культуры РТ. Премия присуждается театральным деятелям за выдающиеся творческие и общественные достижения в театральном искусстве.