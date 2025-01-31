Определены лидеры рейтинга эффективности госзакупок Татарстана

На итоговом заседании коллегии Государственного комитета РТ по закупкам был оглашен рейтинг результативности осуществления закупок за 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оценка эффективности закупок среди государственных и муниципальных заказчиков Татарстана проводится ежегодно по таким критериям, как конкурентность, полученная экономия, соблюдение законодательства и профессионализм заказчиков.

По итогам 2024 года среди государственных органов лучшей признана Госалкогольинспекция РТ. Лидер среди муниципалитетов — Альметьевский муниципальный район.

Заказчики, показавшие высокие результаты в закупках, получили статуэтки лидеров рейтинга профильного госкомитета Татарстана.