Определены лауреаты Республиканского конкурса на Премию Минкультуры РТ имени Баки Урманче

23 февраля отмечается 128-летие со дня рождения основоположника татарского профессионального изобразительного искусства, живописца, скульптора, графика, педагога, народного художника ТАССР, РСФСР, заслуженного художника РСФСР Баки Урманче (Урманче Габдельбаки Идрисович). В день рождения выдающегося деятеля искусств Минкульт РТ объявляет лауреатов Республиканского конкурса на соискание премии министерства имени Баки Урманче в области изобразительного, декоративно-прикладного искусства и искусствоведения в 2024 - 2025 году:

Номинация «Графика»:

Маврина Регина Леонидовна

Исмагилова Гульназ Ильдаровна

Номинация «Декоративное искусство»

Латыпов Хамит Назипович

Номинация «Теория и история искусства, критика, искусствознание»

Саттарова Лилия Илевна

Хисамова Дина Диасовна

Всего на рассмотрение жюри было представлено 22 заявки, которые распределены по номинациям: «Живопись» – 7 заявок, «Графика» – 4 заявки, «Скульптура» – 4 заявки, «Декоративное искусство» – 4 заявки, «Теория и история искусства, критика, искусствознание» – 3 заявки.

В этом году Комиссия Республиканского конкурса на соискание премии Минкульта РТ имени Баки Урманче в области изобразительного, декоративно-прикладного искусства и искусствоведения единогласно приняла решение о неизбрании номинантов в номинациях «Живопись» и «Скульптура».

Целями конкурса являются поддержка и стимулирование деятелей культуры в области современного изобразительного и декоративно-прикладного искусства и искусствоведения и привлечение внимания широкой общественности к национальному искусству.

Выставку работ участников конкурса можно посмотреть до 28 февраля.

Напомним, что в Национальной художественной галерее «Хазинэ» Госмузея изобразительных искусств РТ представлена постоянная выставка работ Баки Урманче.

Собрание ГМИИ РТ обладает самой значительной коллекцией мастера, которая отражает все основные этапы творчества художника – от произведений 1920-х годов, созданных в духе свободного, насыщенного воздухом и пленэром импрессионизма, через стилистику академического реализма 1940–50-х годов к плоскостной декоративной манере в творчестве.

фото: Минкульт РТ