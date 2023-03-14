Определены кандидаты на получение Тукаевской премии

Комиссия при Раисе РТ по государственным премиям Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая на состоявшемся накануне в Министерстве культуры региона заседании определила 13 претендентов на Тукаевскую премию 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, в области театрального искусства на получение премии претендуют коллектив Татарского государственного театра кукол «Экият» со спектаклем «Адәмнәр» («Люди») в составе Ильгиза Зайниева, Сергея Рябинина, Эльмира Низамова, Дилюса Хузяхметова и Альбины Шагалиевой и коллектив Набережночелнинского государственного татарского драматического театра имени Аяза Гилязова со спектаклем «Абага алмасы ачы була» («Папоротника горькие плоды»), в состав которого входят Фаиль Ибрагимов, Рафиль Сагдуллин и Равиль Сабыр (Равиль Сабиров).

Среди литераторов кандидатами на получение премии стала представительница поколения шестидесятников поэтесса Флера Гизатуллина за книги «Яну дәверләрендә» («В пламене веков») и «Вөҗдан үре — йөрәк түре» («С совестью в сердце»), Наиль Касимов за книгу «Су буенда учак яңа» («У реки горит костер») и татарский поэт Шавкат Сибгатуллин (Шаукат Гадельша) из Сибири за сборники стихов «Аучы җыры» («Песня охотника»), «Чоңгыл» («Водоворот»), «Иман капка ачканда» («Когда совесть открывает ворота») и «Себерем — үз җирем» («Сибирь — моя земля»).

Из кинематографистов обладателями Тукаевской премии могут стать Мансур Гилязов и Ильдар Ягафаров — за игровые полнометражные фильмы «Куктау», «Байгал», «Исәнмесез!?» («Живы ли вы!?»), а также Алексей Барыкин за посвященную Казанской иконы Божией Матери документально-художественную кинотрилогию «Заступница», «Осанна», «Святитель».

В области музыкального искусства претендентами на премию стали Земфира Сайдашева за научную деятельность в области профессиональной и фольклорной татарской музыки и Геннадий Макаров за вклад в изучение и развитие песенно-инструментальных традиций народов Татарстана. Из научных работ Сайдашевой упомянуты, в частности, «Халкым моңнары» («Мелодии моего народа»), «Из коллекции фольклориста: татарско-мишарские песни», «Ярулиннарның туган җир җырлары» («Песни родной земли Ярулиных»), «Татарская музыка: история и современность», «Нурлат районының татар җырлары» («Татарские песни Нурлатского района»), «Очерки по татарской музыке».

Из деятелей изобразительного искусства получить премию могут Наиля Кумысникова, которую выдвинули за серию декоративных панно, посвященных национальной теме и выполненных в технике кожаной мозаики, и Фарит Губаев с циклом художественных фоторабот, посвященных Татарстану.

Среди архитекторов кандидатами на Тукаевскую премию стали Фирдавис Ханов — за вклад в развитие отечественной и татарской национальной культуры в области архитектуры и градостроительства (речь идет о национальной архитектуре Нижнекамска, в том числе о Соборной мечети и городских парках) и Равиль Айдаров — за серию художественных альбомов из семи томов, посвященную деревянной архитектуре Республики Татарстан.

Второе заседание комиссии намечено на апрель. В марте — начале апреля также должны состояться публичные обсуждения работ кандидатов на получение Тукаевской премии в ведущих учреждениях культуры Татарстана, а также в СМИ.