Определены финалисты голосования за событие года в промышленности Татарстана

Изображение: Telegram-канал Минпромторга РТ

Определены десять финалистов голосования за главное промышленное достижение Республики Татарстан, имевшее место в завершающемся 2025 году. Голосование запустили Министерство промышленности и торговли РТ и информационное агентство «Татар-информ».

По итогам опроса, проходившего в Telegram-канале Минпромторга РТ с 15 по 21 декабря, из двадцати предварительно отобранных большинством голосов выбраны следующие десять событий 2025 года:

– поднялся в воздух импортозамещенный вертолет «Ансат» КВЗ с российскими двигателями;

– на «ТАНЕКО» запущена установка, которая увеличит выход светлых нефтепродуктов до 90%;

– в Зеленодольске открылся завод по производству и ремонту газотурбинного оборудования;

– КАМАЗ начал серийное производство новых моделей техники;

– «Соллерс Алабуга» начал выпуск легких коммерческих автомобилей Sollers SF1 и SF5, минивэна SP7;

– Зеленодольский завод имени А. М. Горького передал Флоту республики два судна на подводных крыльях «Метеор-2020»;

– «Ремдизель» разработал мобильную сторожевую башню для усиления объектов боевого дежурства;

– POZIS начал серийный выпуск морозильников для хранения биопрепаратов, крови;

– «Татнефть» начала производство кормовой добавки из природного газа для сельского хозяйства;

– РГК запустила производство самых больших в РФ полимерных многослойных труб и спиральновитых труб.

Десять прошедших в финал событий окажутся вынесены на итоговое голосование, которое пройдет на сайте «Татар-информа». Оно начнется 23 декабря в 8.00 и завершится 25 декабря в 18.00. Победившее предприятие назовут 26 декабря.