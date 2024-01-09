Определены эскиз и место установки памятника поэту-фронтовику Фатиху Кариму

Фото: © «Татар-информ», Рузила Мухамметова

Памятник видному представителю поэзии советской эпохи Фатиху Кариму будет установлен в сквере перед Молодежным центром в Казани. Напомним, 17 декабря 2023 года исполнилось 115 лет со дня рождения поэта.

«У нас большая задача - установить памятник Фатиху Кариму. В конце года совместно с исполкомом Казани определено точное место установки. Думаю, памятник появится в этом году. Это памятный день для всего творческого сообщества и всех жителей республики», – отметил заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин на мероприятии, которое прошло у мемориальной доски поэту на улице Миславского.

Натфуллин отметил, что жизнь поэта-фронтовика является примером для будущих поколений.

«Сейчас это имеет особенно глубокое значение. Молодое поколение должно знакомиться с его творчеством», – подчеркнул он.

Присутствующий на мероприятии внук легендарного поэта Артем Каримов поделился воспоминаниями, связанными с домом, на котором установлена мемориальная доска.

«Он переехал в этот дом 3 декабря 1942 года. Жена в то время работала в детском саду. Здесь он успел прожить всего примерно 3 недели - 30 декабря по повестке ушел на фронт. Семья осталась жить здесь. Они жили здесь до 1946-47 годов», – рассказал Артем Каримов.

На церемонии возложения цветов заместитель председателя Всемирного конгресса татар Разиль Зиннатуллин отметил, что памятные мероприятия проходят и в Башкортостане, и на месте гибели поэта в Калининградской области.

«Сегодня творчество Фатиха Карима стало еще более актуальным. Он - поэт-фронтовик. В своем знаменитом стихотворении “Клятва” он пишет, что не отступит ни на шаг перед врагом - эти слова очень актуальны», – напомнил заместитель председателя Союза писателей РТ Рифат Джамал.

Он рассказал, что памятник будет очень красивым. «Я видел проект. Фатих Карим в военной форме. Если памятник будет установлен у Молодежного центра - важное событие и для нашей литературы, и всего народа. Это будет памятник не только Фатиху Кариму, но и всем солдатам», – сказал он.

После церемонии возложения цветов участники памятного мероприятия прошли в Национальный музей РТ, где состоялись литературно-музыкальный вечер по произведениям Фатиха Карима и экскурсия.

Рузиля Мухаметова