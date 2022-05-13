Определены даты проведения фестиваля Рахманинова «Белая сирень» в Казани

18, 21, 25 и 28 мая, а также 1 июня пройдут концерты XI Международного фестиваля имени Сергея Рахманинова «Белая Сирень» Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

«Для меня Рахманинов с детства, с до-диез минорной прелюдии — абсолютный Бог. В этой музыке вся жизнь: и слезы, и радость, и печаль, и величие, и скорбь, и, конечно, Восток, что очень важно для Казани», — считает художественный руководитель и главный дирижер – народный артист России и Татарстана, профессор Александр Сладковский.

В первый концертный день прозвучат Симфония № 2 и Концерт № 3 для фортепиано с оркестром Рахманинова. 21 мая можно будет услышать исполнение Концерта № 2 для фортепиано с оркестром и Симфонии № 3 мастера.

25 мая ознаменуется полюбившимся казанцам тандемом маэстро Александра Сладковского и гения фортепианного искусства Дениса Мацуева и исполнением музыки современников Рахманинова.

Четвёртый и пятый концерты фестиваля снова позволят погрузиться в симфонизм Сергея Рахманинова, а также услышать игру юного поколения талантливейших пианисток нашей страны, анонсирует пресс-служба.