Определена программа марафона Знание.Первые на Всемирном фестивале молодежи-2024

Основой программы просветительского марафона Знание.Первые на Всемирном фестивале молодежи-2024 станут главные человеческие ценности. Марафон пройдет с 2 по 6 марта на федеральной территории «Сириус».

Как отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, знания и обмен опытом лежат в основе общественного прогресса. «Проводя марафон Знание.Первые, мы хотим, чтобы молодые люди со всего мира смогли приобщиться к искреннему и прямому диалогу об общем настоящем и будущем человечества в самых разных сферах — от науки и образования до бизнеса и культуры», – сказал он.

На форуме будут работать шесть площадок: Международный аэропорт ВФМ и павильоны «Ямал», «Нижний Новгород», «Казань», «Белгород», «Москва».

Лекторами марафона выступят министр просвещения РФ Сергей Кравцов, директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, народный артист СССР Юрий Башмет, олимпийский чемпион Роман Костомаров, народный артист России Дмитрий Харатьян и другие.

Треки предстоящего марафона созвучны смыслам фестиваля. Каждый из пяти дней программы раскроет свой смысл: «Ответственность за судьбы мира», «Многонациональное единство», «Мир возможностей для каждого», «Сохраним семью во имя детей и мира» и «Мы — вместе с Россией». Лекторы и участники сфокусируются на главных жизненных ценностях, актуальных для людей всего мира, таких как единство, равноправие, справедливость, взаимопомощь, командная работа и милосердие, сообщили в обществе «Знание».

Кроме просветительского марафона на фестивале молодежи пройдут интеллектуальный турнир Знание.Игра с участием эрудитов из разных стран, кинолекторий Знание.Кино, где зрители познакомятся с легендарными российскими и зарубежными фильмами и актерами, мультимедийная выставка по итогам национального фотоконкурса Знание.Россия.

Российское общество «Знание» выступает генеральным партнером образовательной программы Всемирного фестиваля молодежи, организованного по указу Президента России Владимира Путина. С 1 по 7 марта самое масштабное молодежное мероприятие года объединит более 15 тысяч участников из разных стран в возрасте от 14 до 35 лет.

В ВФМ-2024 примут участие 20 тыс. молодых лидеров, в том числе 10 тыс. иностранных, в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и других областей. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа. В организации и проведении фестиваля будет задействовано 5 тыс. волонтеров из всех регионов России.

Фото: Российское общество «Знание»