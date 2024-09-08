Определен последний обладатель IPhone в конкурсе «Всей семьёй на выборы!»

Фото: «Татарстан Алга»

В эфире телемарафона «Всей семьёй на выборы!» определили двенадцатого победителя одноименного фотоконкурса. Всего через час — в 20.00 — будет разыграна «Лада Веста». На данный момент участие в конкурсе приняли 85 931 человек.

Двенадцатым обладателем iPhone 15 стала Алия Ильдарханова. На странице в социальной сети «ВКонтакте» указано, что она проживает в Нижнекамске.

Для участия в конкурсе нужно было сделать фотографию со своей семьей на фоне избирательного участка в специальном браслете, который получали проголосовавшие в Республике Татарстан. Далее нужно было выложить фотографию на свою страницу в социальных сетях (например, во «ВКонтакте») и поставить два обязательных хештега: #ТатарстанАлга и #ВсейСемьейНаВыборы.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7.00 утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.