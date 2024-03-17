Определен победитель еще в одной спецноминации конкурса «Всей семьей на выборы!»

В специальной номинации «Семья с самыми юными участниками выборов» республиканского конкурса «Всей семьей на выборы!» победила Наиля Хасанова. Она получит спецприз портативную колонку Xiaomi Mi.

Напомним, онлайн-голосование прошло в соцсетях организаторов. Всего были отобраны 9 участников, которые побывали на избирательных участках, проголосовали на выборах Президента РФ и сфотографировались с браслетами «Всей семьей на выборы!».

Всего будут определены победители по следующим номинациям:

Самая креативная семья;

Самая улыбчивая семья;

Самая дружная семья;

Самая зрелая семья;

Семья с самыми юными участниками выборов;

Самая многочисленная семья.

Кроме того, среди проголосовавших на выборах Президента РФ татарстанцев разыгрывается автомобиль Lada Vesta. Одну из машин выиграли Флюда Гардисламова и ее муж, проживающие в Актанышском районе, вторую – семья Алины Хуснутдиновой из Лаишевского района.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков. Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.