Определен чемпион «Игр будущего» в дисциплине «Мир танков»

Фото: скриншот трансляции

Сегодня в Казани, в ИТ-парк им. Башира Рамеева, прошел финал и матч за третье место в дисциплине «Мир танков» Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Со счетом 7:1 чемпионами стала команда Beyond.

Ребята вели со счетом 3:0, но на четвертой карте уступили соперникам – еще одной российской команде под названием ENEMY – 3:1. Однако это стало единственной победой для Enemy на сегодня. Всего для первого места в финале нужно было одержать семь побед на картах Химмельсдорф, Прохоровка, Ласвилль, Мурованка, Рудники, Утес, Песчаная река, Руинберг и Затерянный город.

Кроме того, был определен самый результативный игрок – им стал Дмитрий Кулаков, игравший под ником Diffynder.

Фото: скриншот трансляции

Немного ранее в борьбе за третье место победила команда SOLNCE, обыграв WhoCares.