Оппозиция Абхазии призвала граждан выйти на собрание у парламента

Координационный совет, объединяющий оппозицию и общественные организации, призвал граждан Абхазии выйти на собрание в 14:00 мск у здания парламента, передает ТАСС.

Координационный совет по выходу из политического кризиса был создан в пятницу. Накануне парламент должен был рассмотреть вопрос о ратификации соглашения с Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории страны, но заседание было отменено из-за отсутствия согласия среди депутатов.

Оппозиция выразила несогласие и потребовала повторного созыва парламента для полного исключения вопроса. Протестующие, собравшиеся у парламента, окружили правительственные здания.