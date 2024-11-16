Президент Республики Абхазия Аслан Бжания, обращаясь к своим сторонникам, отказался уйти в отставку на фоне протестов и заявил, что остается в Абхазии и будет работать, как и прежде. По информации его пресс-службы, в настоящее время он находится в родном селе Тамыш. После этого оппозиция заявила, что прекращает всякие переговоры с Бжанией, так как «президент сбежал» и указала, что, если он не выйдет на связь, будет рассмотрена возможность его отставки через парламент.
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Оппозиция Абхазии призвала граждан выйти на собрание у парламента
Координационный совет, объединяющий оппозицию и общественные организации, призвал граждан Абхазии выйти на собрание в 14:00 мск у здания парламента, передает ТАСС.
Координационный совет по выходу из политического кризиса был создан в пятницу. Накануне парламент должен был рассмотреть вопрос о ратификации соглашения с Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории страны, но заседание было отменено из-за отсутствия согласия среди депутатов.
Оппозиция выразила несогласие и потребовала повторного созыва парламента для полного исключения вопроса. Протестующие, собравшиеся у парламента, окружили правительственные здания.
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