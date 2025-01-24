Оповещения о БПЛА и 1 млрд на разработки: о чем просил Минниханова глава Минцифры РТ

Сервис «Госуслуги 2.0» запустят в Татарстане ближайшие полгода, а оповещать о ЧС собираются через цифровые домофоны. Какие еще важные для населения проекты анонсировали на заседании коллегии Минцифры РТ при участии Рустама Минниханова — в репортаже «Татар-информа».





Ключевые лица в сфере цифровизации Татарстана приехали сегодня в казанский ИТ-парк им. Башира Рамеева

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан готовит программу прорывных IT-решений на 5 млрд рублей

Ключевые лица в сфере цифровизации Татарстана приехали сегодня в казанский ИТ-парк им. Башира Рамеева. Там, как и год назад, Минцифры республики провело расширенное заседание итоговой коллегии. Глава ведомства Айрат Хайруллин, чтобы сэкономить время участников, не стал рассказывать об итогах (их озвучили в видеоролике в начале встречи), а сразу перешел к насущным проблемам и просьбам.

Национальный проект «Цифровая экономика», завершившийся в 2024 году, с 2025-го сменил нацпроект «Экономика данных». Но в дополнение к нему в Татарстане прорабатывается программа прорывных IT-решений. На нее Хайруллин попросил участвующего в заседании Раиса Татарстана Рустама Минниханова выделять по 1 млрд рублей ежегодно в течение пяти лет. Руководитель республики дал добро.

Айрат Хайруллин сразу перешел к насущным проблемам и просьбам Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Перед Татарстаном, как перед регионом-лидером в сфере IT, стоят серьезные задачи по дальнейшему развитию отрасли. В дополнение к федеральным мерам поддержки нами будет принято решение в течение пяти лет направлять по 1 млрд рублей на реализацию в республике программы прорывных IT-решений, нацеленных на повышение качества жизни», — сказал Минниханов.

Проект программы обсудят на заседании Правительства Татарстана.

Рустам Минниханов: «Перед Татарстаном, как перед регионом-лидером в сфере IT, стоят серьезные задачи по дальнейшему развитию отрасли» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан будет оповещать об атаках БПЛА через домофоны

Информацию об атаках БПЛА население Татарстана получает через SMS-оповещения от МЧС, правда, иногда они задерживаются или не доходят вовсе. Хайруллин объяснил журналистам, что технологически невозможно с этим бороться, поскольку это устаревшая технология. Он сравнил отправку эсэмэсок с вагонами: если поехал первый вагон, то десятый, например, не сможет поехать одновременно с ним.

«Чтобы люди были информированы, нужно скачать мобильное приложение МЧС, тогда будут приходить пуш-уведомления в течение пары секунд», — рекомендовал министр и добавил, что считает SMS-уведомления атавизмом.

Рифкат Минниханов дал на заседании поручение МЧС РТ обеспечить не менее 75% многоквартирных домов цифровыми домофонами Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Есть и еще один способ, как оповещать население о ЧС. Президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов дал на заседании поручение МЧС РТ совместно с исполкомами городов республики обеспечить не менее 75% многоквартирных домов цифровыми домофонами. Это нужно для экстренного оповещения о чрезвычайных ситуациях типа атаки БПЛА и автоматического открытия дверей для беспрепятственного движения в укрытия.

«У нас есть готовность реализовать этот проект по безопасности. Если нужно систему оповещения делать, то мы можем реализовывать это через наши IP-домофоны и делать дистанционное открытие дверей», – сообщил в своем докладе гендиректор «Таттелекома» Айрат Нурутдинов.

Айрат Нурутдинов: «Если нужно систему оповещения делать, то мы можем реализовывать это через наши IP-домофоны и делать дистанционное открытие дверей» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Есть нюанс, о котором рассказал глава Минцифры журналистам: бесплатно заменить «обычный» домофон на цифровой могут только по запросу жильцов. А для этого надо проводить общедомовое собрание и писать заявление в управляющую компанию. Но сделают это бесплатно на средства «Таттелекома». Ежемесячный тариф на использование домофона после замены на цифровой не поменяется.

«Госуслуги 2.0» и новый сервис соцзащиты «Ярдам»

Приложение «Госуслуги РТ» заменит «Госуслуги 2.0», прототип которого уже разработан, сообщил журналистам Хайруллин, отвечая на вопрос «Татар-информа». Жители смогут скачать обновленную версию сервиса уже в первой половине 2025 года.

Сервис «Госуслуги 2.0» запустят в Татарстане в ближайшие полгода Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что изменится? Получить госуслуги можно будет по видеосвязи с сотрудником МФЦ, а результаты запрошенных услуг – в любом удобном для пользователя формате, включая популярные мессенджеры.

В Татарстане также приняли решение о запуске нового сервиса для социальной защиты населения, который получил название «Ярдам». Рустам Минниханов поручил Минцифры РТ совместно с Минтруда внедрить новую систему в этом году.

«В целом хочу сказать, что уровень у нас достаточно высокий. Мы уделяем этому большое внимание. Но сегодня жизнь без «цифры» не получится. Мы без компьютера и телефона как слепые. Не знаю, можно ли нас уже переучить. Скорее всего, нет. Давайте будем готовить кадры, новые технологии. Хотел бы поблагодарить всех работников отрасли за работу, которую вы проводите», – подытожил заседание коллегии Рустам Минниханов.