Опорный регион России: Татарстан должен сделать выбор на продолжение курса процветания

Выборы депутатов Госсовета Татарстана – важнейшее событие для республики

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Мощная экономика — сильный Татарстан

Татарстан – это республика достижений. Несмотря на новые вызовы, глобальные структурные изменения в экономике, Татарстан не снижает темпов своего развития, все социальные обязательства выполняются в полном объеме. А те самые новые вызовы стали для республики новыми возможностями.

Вопреки сохраняющимся ограничениям, введению новых и расширению вторичных санкций, дефициту кадров и ужесточению кредитно-денежной политики, предприятия Татарстана продолжают развивать производства, делать в них инвестиции, перестраивать логистику.

Татарстан уже много лет является регионом – лидером в рамках Приволжского федерального округа и в целом по стране по многим экономическим показателям.

Благодаря бесперебойной работе предприятий, малого и среднего бизнеса, реализации государственных мер поддержки, национальных проектов и республиканских программ, по итогам 2023 года объем валового регионального продукта составил 4 трлн 320 млрд рублей. А индекс промышленного производства за 5 лет составил – 118,4%.

Кроме того, Татарстан уже много лет стабильно входит в Топ-3 в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата среди российских регионов. Объем инвестиций в основной капитал в прошлом году превысил планку в 1 трлн рублей, что на 11% больше, чем годом ранее. Успешное развитие экономики республики – это совокупный результат всех городов и районов Татарстана.

Надежными флагманами нашей экономики являются предприятия нефтегазохимического комплекса – «Татнефть», «ТАНЕКО», «Сибур Холдинг», «ТАИФ-НК», «Аммоний»; предприятия машиностроительного комплекса – КАМАЗ, «Соллерс», Казанский авиационный завод им. Горбунова, Казанский вертолетный завод, Зеленодольский завод им. Горького, «Хайер» и многие другие.

Татарстан все меньше и меньше продает сырье и все больше и глубже перерабатывает Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Не нефтью единой

В настоящее время рост экономики в Татарстане носит структурный и диверсифицированный характер. То есть, растет не только добыча и продажа природных ископаемых в виде нефти и газа, но и другие отрасли экономики. Доля обрабатывающих производств в структуре промышленности – 71,2%.

Это означает, что республика планомерно повышает долю переработки. Татарстан все меньше и меньше продает сырье и все больше и глубже перерабатывает. Это серьезное достижение. В итоге, нефтехимия – уникальный высокотехнологичный комплекс, который обеспечивает Татарстану успешное будущее.

В Татарстане ведется планомерная работа по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета страны. «Татнефть» продолжает ввод новых установок на «ТАНЕКО», «Сибур Холдинг» ведет проработку проектов по производству катализаторов, средне- и малотоннажной химии. На ПАО «Нижнекамскнефтехим» завершена модернизация завода по производству каучука, реализуется проект нового комплекса производства полимеров и проект по производству гексена.

На «Казаньоргсинтезе» в 2023 году состоялся ввод установки производства изопропилбензола. Обновление и реконструкция позволили на 20% снизить выбросы в атмосферу, а также уменьшить потребление энергоресурсов на 68%. «Аммоний» в Менделеевском муниципальном районе создает индустриальный кластер по производству удобрений. Предприятие продолжает реализацию проекта «Аммоний 2» по производству аммиака и карбамида.

Машиностроение Татарстана традиционно является одной из ключевых отраслей не только республики, но и всей страны Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Гордость машиностроения России

Машиностроение Татарстана традиционно является одной из ключевых отраслей не только республики, но и всей страны. Здесь производят самолеты, вертолеты, гражданские и военные суда, самые известные во всем мире грузовики, легковые автомобили.

В машиностроительном комплексе «КАМАЗ» возобновил производство грузовиков поколения К5 на новой «санкционно-устойчивой» компонентной базе и оперативно реализовал мероприятия по импортозамещению комплектующих.

«Соллерс» исполняет в ОЭЗ «Алабуга» масштабную программу локализации новой линейки автомобилей под брендом Sollers, которая включает в себя производство дизельных двигателей.

На Казанском авиационном заводе им. Горбунова реализуется масштабный комплекс мероприятий по модернизации производства. Перед предприятием стоит задача нарастить выпуск пассажирских самолетов Ту-214.

На Казанском вертолетном заводе продолжается модернизация вертолета Ансат. Идет подготовка к началу летных испытаний вертолета в импортозамещенном облике с новыми отечественными двигателями (ВК- 650В). Зеленодольским заводом им. Горького сданы корабли и суда, включая скоростные пассажирские суда на подводных крыльях.

Следует особо отметить вклад промышленности республики в укрепление обороноспособности России. Предприятия оборонно-промышленного комплекса Татарстана сегодня работают в усиленном режиме, выполняя гособоронзаказ в сроки и в полном объеме.

Татарстан входит в пятерку регионов-лидеров России по производству продукции сельского хозяйства Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Продовольственная безопасность республики

Татарстан входит в пятерку регионов-лидеров России по производству продукции сельского хозяйства. Располагая 2% сельхозугодий страны, производится 3,5% ее продукции. Республика самодостаточна по всем основным продуктам питания.

Татарстан является бесспорным лидером по производству молока. Да и в целом, по всем основным видам сельхозпродукции Татарстан стабильно входит в первую десятку регионов (по картофелю, производству яиц, мяса, сахарной свеклы).

Все эти экономические успехи позволяют Татарстану в полной мере выполнять все взятые социальные обязательства, обеспечивать достойный уровень жизни, создавать комфортную и безопасную среду для благополучия людей. Татарстан и дальше продолжит взятый курс на социально-экономическое развитие и повышение качества жизни наших граждан.

8 сентября 2024 года нам предстоит проголосовать за благополучие республики – экономические успехи, за социальную инфраструктуру, за развитие наших будущих поколений, за поддержку наших военнослужащих, за стабильность и защиту наших интересов.