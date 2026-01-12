«Опора героев» организовала в Казани детский праздник для семей участников спецоперации

Фото: пресс-служба ресурсного центра «Опора героев»

В новогодние каникулы ресурсный центр «Опора героев» и группа гуманитарной помощи «Батыр, мы с вами» провели в казанском комплексе «Туган авылым» праздник для детей и жен участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба центра.

На праздник пришли 120 детей и 100 родителей. Каждому ребенку был вручен новогодний подарок.

Собравшихся поприветствовали председатель Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике Светлана Захарова, заместитель муфтия Татарстана, председатель ресурсного центра «Опора героев» и председатель совета «Патриотического союза» Мансур хазрат Джалялетдинов, руководитель группы «Батыр, мы с вами» Диляра Насурлаева и другие официальные лица.

Мансур Джалялетдинов заявил, что школьники, студенты и вообще все граждане России должны знать о подвиге участников спецоперации.

«Сегодня далеко не все дети даже участников СВО понимают, что их папы – герои, не говоря уже об остальных ребятах. А они должны это понимать. Потому что человек, вставший на защиту Отечества, – это всегда герой!» – выразил уверенность он.

При этом Мансур хазрат добавил, что для военнослужащих очень важно понимание, что их близкие получают помощь. «И наша обязанность – окружить семьи участников СВО и ветеранов заботой и поддержкой. Будем прикладывать для этого все силы», – заверил заммуфтия РТ.

Для гостей праздника состоялся концерт, в котором приняли участие члены студенческого творческого клуба «неФОРМАт» Казанского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) и представители Академии эстетического развития «Кузница талантов».

В центре «Опора героев» назвали оказавших помощь в проведении мероприятия и поблагодарили их. Речь идет о руководителе комплекса «Туган авылым» Радике Абдрахманове, коллективе благотворительного фонда «Отчизна» и его руководителе Александре Добрыдневе, коллективе Центра детского творчества «Танкодром» и его руководителе Дине Изотовой, а также о руководителях развлекательного центра для детей «Тики-Вики».

В своем ежегодном послании Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов рассказал, что за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации, 17 татарстанцев удостоены высокого звания «Герой России», к сожалению, восемь из них – посмертно. Он уверен, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, сражающимся на передовой.

Фото и видео: пресс-служба ресурсного центра «Опора героев».