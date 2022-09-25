«Опора для завоевания рынков»: Песошин поздравил татарстанцев с Днем машиностроителя

Путь инновационного развития нереален без ярких инженерных решений, энтузиазма и желания совершенствоваться, идти в ногу с новейшими достижениями науки и техники. Такими словами Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил жителей республики с Днем машиностроителя

«Возможности Республики Татарстан в полной мере отвечают этим вызовам современной экономики. Высокий уровень профессионализма, огромный научный и технический потенциал, грамотные управленческие решения и преданность любимому делу татарстанских машиностроителей — надежный фундамент, который служит опорой для завоевания новых рынков сбыта и внедрения инноваций.

В сегодняшней непростой политической и экономической ситуации многократно возрастает роль машиностроительной отрасли в вопросах обеспечения финансовой стабильности и устойчивого промышленного развития республики.

Выражаю благодарность всем рабочим, инженерам и служащим предприятий машиностроения за добросовестный труд, верность профессии, вклад в развитие экономики республики. Желаю крепкого здоровья, производственных успехов, мира, благополучия, уверенности в завтрашнем дне», — говорится в тексте поздравления.