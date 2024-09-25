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Оплатить проезд по трассе М12 теперь можно на портале госуслуг
Оплатить проезд по ЦКАД и трассе М12 «Восток» теперь можно на портале госуслуг РФ. Для этого нужно добавить номер транспортного средства в личный кабинет, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».
«Теперь водители смогут получать уведомления о поездках через „Госуслуги“. Информация о совершенной поездке будет появляться на портале и в приложении в течение 24 часов с момента проезда», — говорится в сообщении.
Госкомпания «Автодор» получит данные о госномере автомобиля в момент его проезда и передаст их в Единый портал государственных и муниципальных услуг. Эта информация поступит и на другие сервисы, подключенные к системе, включая банки и сервисы по регистрации штрафов, где указаны данные автомобиля.
Пользователь получит оповещение и сможет вовремя оплатить поездку без штрафа. На портале госуслуг проезд необходимо оплатить в течение пяти дней.
Федеральная трасса М12 «Восток» проходит по территории девяти российских регионов, в том числе Татарстана. Общая протяженность магистрали от Москвы до Тюмени составит около 1961 километра.
В декабре прошлого года Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл участок от Москвы до Казани протяженностью 810 километров. Автодорогу с нуля построили за рекордные сроки — три года. Теперь путь от столицы России до Татарстана занимает всего 6,5 часа.
Строительство М12 ведется по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».
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