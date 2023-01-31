Оплатил - живи спокойно: приставы и автоинспекторы следят за должниками на дорогах РТ

В Татарстане на регулярной основе проходят совместные рейды автоинспекторов и судебных приставов. С помощью современного комплекса «Дорожный пристав» стражи порядка в потоке автомобилей вычисляют должников по штрафам ГИБДД, налогам, кредитным обязательствам и так далее.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ, сейчас на исполнении у приставов находится 327 тыс. исполнительных производств по взысканию штрафов ГИБДД на общую сумму более 258 млн рублей.

Если должники в установленный срок не оплачивают штрафы, Госавтоинспекция направляет постановления по административному делу судебным приставам для принудительного взыскания и пристав возбуждает исполнительное производство. С этого момента у должника есть 5 дней, чтобы оплатить долги.

«Если нарушитель ПДД не использует эту возможность, то пристав выносит постановление о взыскании исполнительного сбора. Для физических лиц – не менее 1000 рублей, для юридических лиц – не менее 10 000 рублей. К примеру, размер штрафа у гражданина 500 рублей, исполнительный сбор – 1000 рублей», – пояснили в пресс-службе управления.

Так, жительница Казани систематически нарушала правила дорожного движения. За полгода на нее было возбуждено 46 исполнительных производств. Штрафы вовремя любительница полихачить не оплачивала. Тогда пристав-исполнитель вынес постановления о взыскании исполнительного сбора на каждый штраф. Общая сумма исполнительного сбора – 45000 рублей, а общая сумма долга взлетела до 72500 рублей.

«Если должник все равно не погашает долги, к нему применяются меры принудительного взыскания. К примеру, арест транспортного средства. С начала текущего года 57 автовладельцев хоть на несколько дней, но стали пешеходами. Их машины были арестованы, изъяты и отправлены на спецстоянку. В этом случае у должников есть 10 дней на погашение долга, иначе арестованное имущество будет выставлено на торги в счет погашения долга», – подчеркнули в управлении.

Среди должников есть и свои рекордсмены. К примеру, фирма из Казани набрала 1605 штрафов. Оплачивать компания их не спешила. В связи с чем у нее был арестован автомобиль Mercedes-Benz. Еще один неплательщик попался во время рейда – за долги по штрафам в 3 млн рублей фирма лишилась легковушки «Лада».

Есть и те, кто старается погасить долг на месте. Во время очередного рейда в Верхнеуслонском районе был остановлен грузовик Mercedes. Проверив документы выяснилось – у водителя более 600 тыс. рублей неоплаченных штрафов. Долг был погашен на месте.

Одним из действенных методов борьбы с должниками считается запрет на регистрацию автомобилей и имущества. Только с начала года вынесено 16600 постановлений о запрете на регистрационные действия транспортных средств и иного имущества должников. Кроме запрета на регистрационные действия, есть и другие действенные меры. К примеру, запрет за управление автомобилем, выезд за границу и так далее.

Всего с начала 2023 года с должников по штрафам ГИБДД взыскано почти 15 миллионов рублей.

