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Ру Тат
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Экономика
15 июня 2022  08:57

Оплата картами «Мир» с помощью смартфонов заработает с 25 октября

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Российская платежная система «Мир» разработала свой сервис оплаты покупок с помощью смартфона. Запустить его планируется с 25 октября, пишут «Известия».

Работать сервис будет с помощью QR-кодов, сформированных на гаджете. такие операции будут осуществляться только после аутентификации держателя карты. Для считывания QR-кода нового типа также понадобятся доработки на стороне продавцов.

Сервис предполагается реализовать в приложении Mir Pay. Также программу, формирующую коды, могут интегрировать в приложения банков. 

Эксперты считают, что такой способ оплаты без банковской карты будет очень востребован после ухода из России сервисов Apple Pay и Google Pay.

#платежная карта мир #платежные системы
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