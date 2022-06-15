Оплата картами «Мир» с помощью смартфонов заработает с 25 октября

Российская платежная система «Мир» разработала свой сервис оплаты покупок с помощью смартфона. Запустить его планируется с 25 октября, пишут «Известия».

Работать сервис будет с помощью QR-кодов, сформированных на гаджете. такие операции будут осуществляться только после аутентификации держателя карты. Для считывания QR-кода нового типа также понадобятся доработки на стороне продавцов.

Сервис предполагается реализовать в приложении Mir Pay. Также программу, формирующую коды, могут интегрировать в приложения банков.

Эксперты считают, что такой способ оплаты без банковской карты будет очень востребован после ухода из России сервисов Apple Pay и Google Pay.