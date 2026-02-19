«Опираемся на мнение населения»: в Общественной палате РТ обсудили итоги работы Минздрава

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Сегодня в Общественной палате Республики Татарстан обсудили результаты реализации публично сформированных целей и задач Минздрава РТ за 2025 год. В заседании приняли участие сотрудники ведомства, члены Общественного совета Минздрава, члены Общественной палаты, представители научной и медицинской общественности

С 2018 года в Республике Татарстан реализуется проект «Публичное формирование целей и задач республиканских органов исполнительной власти и общественный контроль за их исполнением». Участвуя в нем, министерства социального блока, с привлечением широкой общественности и экспертов, ежегодно формируют от пяти до семи публичных целей.

«Речь всегда шла о вовлеченности людей в повестку по актуальным социально-значимым вопросам. Было принято решение, что необходимо формировать вместе с институтами гражданского общества цели, которые были бы понятны людям», – объяснил Председатель Общественной палаты Республики Татарстан Александр Терентьев.

В постановке задач может принять участие не только член экспертного сообщества, но и рядовой житель республики.

«Каждый год от четырех до семи тысяч людей активно участвуют в голосовании по предложенным экспертами вопросам, либо предлагают что-то свое. Общественный совет и министерство определяют приоритетные цели. Я считаю, что это весьма интересный и эффективный механизм контроля, поскольку цели опираются на реальное общественное мнение», – уверен Терентьев.

В течение года общественные советы при министерствах контролируют выполнение задач.

«Публичные цели соотносятся с нашими основными приоритетами: доступность и качество медицинской помощи. Это предмет пристального контроля общества. Мы понимаем, что человек обращается в медицину не от праздности, а от проблем со здоровьем. Крайне важно, чтобы он получил искомый результат в системе здравоохранения региона. На этой площадке мы рассчитываем показать, что предстоит еще сделать», – отметил министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

Каковы же были цели и удалось ли их выполнить?

1. Увеличить обеспеченность населения врачами с 33 до 35 специалистов на 10 тыс. населения и средними медицинскими работниками – с 89 до 91 специалиста на 10 тыс. населения.

По итогам минувшего года показатели составили 36,6 человек и 92,4 человека на 10 тыс. населения соответственно. В целях ликвидации кадрового дефицита Минздрав РТ реализует программу грантов, компенсационные выплаты, социальную ипотеку.

«Тем не менее мы находимся в пятой десятке регионов страны по укомплектованности врачебными кадрами – к сожалению, пока так. В 2026 году мы будем привлекать из-за пределов республики основные группы специалистов, по которым мы сегодня испытываем дефицит. Наибольшая потребность сегодня существует в участковых терапевтах, педиатрах и акушерах-гинекологах», – констатировал Альмир Абашев.

2. Обеспечить выявляемость злокачественных новообразований визуальных локализаций на I стадии на уровне не менее 55,9% от общего числа случаев.

Целевой показатель плана был выполнен.

«Мы выделяем отдельным блоком вопросы онкологической помощи. Колоссальное количество ресурсов используется, чтобы достичь основных технологических вершин в этой области», – заверил глава Минздрава РТ.

3. Обеспечить увеличение уровня удовлетворенности населения качеством оказания медицинской помощи по результатам оценки общественного мнения с 59% до 60,5%.

В ноябре 2025 года значение показателя удовлетворенности медицинской помощью составило 61,2%, то есть план перевыполнен. В то же время население отмечает проблемы, такие как грубость медперсонала, долгое ожидание в очереди и трудности с записью к врачу.

4. Увеличить число жителей Республики Татарстан, которым оказана медицинская реабилитация за счет средств обязательного медицинского страхования, включая участников и ветеранов СВО, с 36 тыс. до 36,5 тыс. человек.

В Республике Татарстан постоянно совершенствуется система медицинской реабилитации. В 2025 году по этому профилю прошел 40 851 пациент.

5. Обеспечить диспансерным наблюдением не менее 82% детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами по результатам проведения профилактических медицинских осмотров.

По итогам 2025 года взято на диспансерный учет 61 848 детей – это 84,1% от плана.

В структуре болезней детей, находящихся на диспансерном учете лидируют:

состояния перинатального периода (связанные с недоношенностью и внутриутробной патологией);

болезни глаз;

болезни пищеварительной системы;

болезни органов дыхания;

болезни эндокринной системы.

По итогам обсуждений участники признали публично сформулированные цели Минздравом РТ выполненными.