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Opinion: Макрон знал о подготовке мятежа ЧВК «Вагнер» и публично поздравлял бойцов
Французские спецслужбы располагали полной информацией о готовящемся мятеже частной военной компании «Вагнер» в России «задолго до его начала», пишет Opinion, ссылаясь на некие имеющиеся в распоряжении редакции «сведения».
По информации издания Президент Франции Эммануэль Макрон, получив эту информацию, «поздравил» «вагнеровцев» и даже намекнул на эту тему в своей речи, произнесенной по случаю празднования Дня взятия Бастилии. На это указывает, что он отметил «качество информации французской разведки».
Генеральный директорат внешней безопасности Франции держал власти в курсе планов ЧВК «Вагнер», так как давно следил за ее передвижениями. По этой причине хотя о планах главы ЧВК Евгения Пригожина было известно также американским спецслужбам, во Франции эту информацию подтвердили намного раньше, примерно с середины июля, утверждается в публикации.
Сегодня западные разведывательные службы, в том числе Главное разведывательное управление, «следят за развитием этой ситуации», отмечается в статье. В частности, там не оставили без внимания слова Президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что его начинают «напрягать» «вагнеровцы», которые «просятся на экскурсию» в Варшаву.
Напомним, ранее военкор Евгений Поддубный обвинил Пригожина в том, что он оставил бойцов «Вагнера» без положенных выплат, в результате чего они вынуждены лечиться за свой счет. По его данным, выплаты прекратились еще до начала мятежа. Подтверждения этой информации на данный момент не было.
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