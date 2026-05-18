Член ОПГ, сбывавший гашиш и героин из Киргизии, получил 12 лет «строгача» в РТ

В Татарстане вынесли приговор по делу о сбыте наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе горсуда Набережных Челнов. Помимо сбыта запрещенных веществ подсудимого признали виновным в участии в преступном сообществе, в контрабанде наркотиков через границу и др. Всего в деле мужчины – 16 эпизодов преступной деятельности.

Как следует из материалов уголовного дела, в середине «нулевых» злоумышленник вошел в состав организованной преступной группы, лидером которой был житель Киргизии, и возглавил «филиал» этой ОПГ. Получая гашиш и героин из Кыргызстана, он расфасовывал наркотики на мелкие партии, после чего передавал вещества своим подчиненным для дальнейшей реализации. Кроме того, мужчина занимался налаживанием новых каналов сбыта наркотиков, поиском новых клиентов и сбытчиков и сам непосредственно сбывал героин и гашиш.

Вину подсудимый полностью признал, своих подельников сдал. Суд назначил ему 12 лет колонии строгого режима.