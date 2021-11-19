ОПГ «Чистопольские» и ее лидер, вор в законе Джамбульский, предстали перед судом

Верховный суд Татарстана начал рассмотрение уголовного дела нашумевшей в республике группировки «Чистопольские». На скамье подсудимых оказались 10 человек, в том числе и лидер группировки Рашид Хачатрян, больше известный в Татарстане как вор в законе Джамбульский.

Фото: © Елена Саляхова

Ожидается, что сегодня в суде должны огласить обвинительное заключение. Список обвинений участникам ОПГ обширный - подсудимым выменяют вымогательства, мошенничество, создание преступного сообщества и участие в нем.

Фото: © Елена Саляхова

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вор в законе Рашид Хачатрян отказался от суда присяжных.

Фото: © Елена Саляхова

Мужчина проходит главным фигурантом по делу ОПГ «Чистопольские». Преступная группировка держала в страхе Чистополь. Участники ОПГ занимались вымогательством у предпринимателей и отнимали чужие квартиры.