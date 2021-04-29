ОПФР по РТ сообщило об изменении графика выплат пенсий из-за майских праздников

График выплат и доставки пенсий изменится в связи предстоящими праздничными и нерабочими днями в мае. Об этом сообщает пресс-служба ОПФР по РТ.

«УФПС „Татарстан почтасы“ — филиал ФГУП „Почта России“ будет производить выплату пенсий с 4 мая по 6 мая в соответствии с текущей датой (в режиме работы отделений почтовой связи), с 7 мая по 8 мая по графику доставки за 7-10 мая (в режиме работы отделений почтовой связи) и с 11 мая 2021 года в соответствии с установленным графиком доставки», — сказано в сообщении.

АО «Служба доставки» будет осуществлять выплату пенсии с 4 мая в соответствии с установленным графиком доставки. Выплата пенсий выплат через кредитные учреждения будет проводиться по установленному графику.

По вопросам перечисления пенсий через почтовые отделения жители республики могут обратиться к почтальону доставочного участка либо позвонить в отделение почтовой связи, обслуживающее почтовый адрес, или на горячую линию «Почты России» по телефону 8-800-100-00-00.