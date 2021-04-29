news_header_top_970_100
Минниханов доложил Мишустину о ситуации с Covid-19 в Татарстане
Минниханов доложил Мишустину о ситуации с Covid-19 в Татарстане
Хуснуллин возглавил оргкомитет по проведению 1100-летия принятия ислама в Булгарии
Хуснуллин возглавил оргкомитет по проведению 1100-летия принятия ислама в Булгарии
В Татарстан пришла первая партия вакцины от коронавируса «КовиВак»
В Татарстан пришла первая партия вакцины от коронавируса «КовиВак»
Ру Тат
news_header_bot_970_100
29 апреля 2021  05:15

ОПФР по РТ сообщило об изменении графика выплат пенсий из-за майских праздников

news_top_970_100

График выплат и доставки пенсий изменится в связи предстоящими праздничными и нерабочими днями в мае. Об этом сообщает пресс-служба ОПФР по РТ.

«УФПС „Татарстан почтасы“ — филиал ФГУП „Почта России“ будет производить выплату пенсий с 4 мая по 6 мая в соответствии с текущей датой (в режиме работы отделений почтовой связи), с 7 мая по 8 мая по графику доставки за 7-10 мая (в режиме работы отделений почтовой связи) и с 11 мая 2021 года в соответствии с установленным графиком доставки», — сказано в сообщении.

АО «Служба доставки» будет осуществлять выплату пенсии с 4 мая в соответствии с установленным графиком доставки. Выплата пенсий выплат через кредитные учреждения будет проводиться по установленному графику.

По вопросам перечисления пенсий через почтовые отделения жители республики могут обратиться к почтальону доставочного участка либо позвонить в отделение почтовой связи, обслуживающее почтовый адрес, или на горячую линию «Почты России» по телефону 8-800-100-00-00.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное