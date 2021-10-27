ПФР по РТ: Татарстанцы могут установить запрет на перевод пенсионных накоплений

Жители Татарстана могут воспользоваться правом на запрет перевода пенсионных накоплений другому страховщику. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Отделения ПФР по РТ.

«В соответствии с внесенными в действующее законодательство изменениями граждане могут воспользоваться правом на запрет на рассмотрение заявлений о переводе своих пенсионных накоплений к другому страховщику. Им может быть как ПФР, так и НПФ. Таким образом, все поданные заявления рассматриваться не будут. Владелец пенсионных накоплений при желании может снять такой запрет, также подав соответствующее уведомление об отзыве уведомления о запрете в ПФР», — пояснили в Пенсионном фонде.

Соответствующие уведомления подаются в клиентскую службу ПФР лично или через представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности. Кроме того, ПФР напоминает, что ранее был установлен запрет на привлечение негосударственным пенсионным фондом посредников для заключения договора об обязательном пенсионном страховании. НПФы обязаны напрямую работать с клиентами по вопросам заключения договоров и перевода средств пенсионных накоплений. Внесенные изменения направлены на то, чтобы дополнительно защитить права людей и обезопасить их от неправомерного перевода средств.

В настоящее время татарстанцы могут менять страховщика, управляющего пенсионными накоплениями (ПФР или НПФ) один раз в пять лет без потери инвестиционного дохода. Заявление о переводе можно подать лично в клиентской службе ПФР или через представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности, а также через личный кабинет на портале госуслуг с использованием усиленной квалифицированной подписи. Если это происходит досрочно, то накопленный с момента предыдущего перехода или последней пятилетней фиксации доход теряется.

Узнать, кто является страховщиком пенсионных накоплений, можно в личном кабинете на портале госуслуг или сайте ПФР. Там же можно заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета. В ней есть вся информация о том, кто управляет накоплениями, а также указана сумма дохода от инвестирования.