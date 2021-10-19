ОПФР по РТ: «Путинскую» выплату в Татарстане получили более 569,5 тыс. школьников

В настоящее время более 569,5 тыс. детей школьного возраста из Татарстана получили новые единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили сегодня в пресс-службе Отделения ПФР по РТ.

«По предварительному прогнозу число получателей новых выплат на школьников по республике составляло более 563 тыс. В настоящее время 569,5 тыс. детей получили выплаты. Выплаты носят заявительный характер. Подать заявление родители школьников могут в ПФР до 31 октября 2021 года включительно. Если кто-то это сделает позже, то выплата произведена не будет», — пояснили в пресс-службе фонда.

Подать заявление на выплату могут семьи с детьми в возрасте от шести до 18 лет. При этом ребенку должно исполниться шесть лет не позднее 1 сентября 2021 года, а 18 лет — не раньше 3 июля 2021 года. Также выплата положена инвалидам и людям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они учатся по основным общеобразовательным программам.

Обязательным условием для получения единовременной выплаты является наличие российского гражданства у детей и родителей, усыновителей или попечителей, а также их проживание на территории страны.

Выплата положена на каждого ребенка указанного возраста, не зависит от достатка семьи и не учитывается в составе доходов семьи при предоставлении других мер соцподдержки. Денежные средства перечисляются на счет, указанный в заявлении. Это может быть сберкнижка или банковская карта любой платежной системы, действующей на территории РФ.