ПФР по РТ пересчитает выплаты 80-летним получателям пенсий по потере кормильцев

В связи с изменениями в законодательстве, вступившими в силу с января 2022 года, Пенсионный фонд будет автоматически переводить на новый вид пенсий ряд пожилых граждан, что позволит повысить им размер выплат. Речь идет о 80-летних пенсионерах — получателях пенсии по потере кормильца, сообщает пресс-служба Отделения ПФР по РТ.

Согласно действующему пенсионному законодательству, гражданам, получающим страховую пенсию по старости, при достижении 80 лет устанавливается повышенная фиксированная выплата, что становится существенной денежной прибавкой к пенсии, напомнили в Пенсионном фонде.

Однако эти нормы законодательства распространялись только на получателей страховых пенсий. Соответственно, получатели пенсий по случаю потери кормильца могли перейти на более выгодный для них вид пенсии только по заявлению.

«С января 2022 года специалисты Пенсионного фонда сами проверят информацию по материалам пенсионного дела и осуществят перевод в автоматическом режиме, если при этом размер пенсии 80-летнего гражданина действительно увеличивается», — подчеркнули в ПФР.

Получить ответы на интересующие их вопросы, касающиеся выплат пенсий, жители Татарстана могут, позвонив в единый контакт-центр 8 (800) 600-00-00. Звонок бесплатный.