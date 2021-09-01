ПФР по РТ: Более миллиона пенсионеров Татарстана получат единовременные выплаты

В соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина получатели пенсий из Татарстана в сентябре получат единовременную денежную выплату в размере 10 тыс. рублей. Об этом сообщает сегодня пресс-служба ОПФР по РТ.

«Получение пенсионером единовременной денежной выплаты не учитывается при определении его права на получение иных выплат и при предоставлении ему мер соцподдержки другими социальными ведомствами. Из суммы указанной выплаты не производятся удержания на основании решений судов и исполнительных документов. Президент назвал эти деньги защищенными», – сообщил управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по РТ Эдуард Вафин.

По республике выплату получат более 1,1 млн пенсионеров. За единовременной денежной выплатой в ОПФР по РТ обращаться не нужно. Она будет назначена автоматически и направлена в те же доставочные организации, через которые пенсионеры получают пенсии. Выплата будет перечислена в тот же день, что и пенсия. Если единовременная денежная выплата не пришла в сентябре 2021 года, то она может быть произведена позднее.