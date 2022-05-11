Пенсионный фонд РТ: 60 тыс. татарстанцев назначены федеральные доплаты

Около 60 тыс. пенсионеров, у которых размер пенсий ниже прожиточного минимума, получают федеральные социальные доплаты. Об этом сообщила сегодня заместитель управляющего Отделением ПФР по РТ Асия Валиуллина в прямом эфире Региональной общественной приемной партии «Единая Россия».

«Более 1,1 млн татарстанцев получают пенсии. Размер пенсий у всех индивидуальный и зависит от стажа и размера заработной платы до 2002 года, а после этого срока – от уплаченных сумм страховых взносов. Пенсии ежегодно индексируются. Прожиточный минимум пенсионера в республике составляет 9250 рублей. Если размер пенсии не достигает данного уровня, то человек получает федеральные социальные доплаты. Около 60 тыс. человек получают федеральные социальные доплаты», – проинформировала она.

В соответствии с группой инвалидности пенсионеры получают ежемесячные денежные выплаты. Согласно данным Валиуллиной, большинство пенсионеров Татарстана имеют личные кабинеты на сайте ПФР, благодаря которым дистанционно пользуются услугами ведомства. При получении инвалидности людям в проактивном режиме назначаются ежемесячные денежные выплаты к пенсиям.

Ежегодно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны из Татарстана получают к пенсии дополнительно по 10 тыс. рублей. В этом году такие выплаты получили 437 человек.