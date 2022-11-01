Оперштаб: Жителям Татарстана могут продолжать приходить повестки для сверки данных

После заявления Президента РТ Рустама Минниханова о выполнении задания по частичной мобилизации в республике татарстанцам могут продолжать приходить повестки, но в единичном случае. Об этом сообщается в телеграм-канале Оперштаба Татарстана.

Как объяснил начальник отделения по работе с гражданами Татвоенкомата Сергей Котин, сейчас повестки будут присылаться срочникам. Возможны единичные повестки, которые придут гражданам для уточнения внутренней работы военкоматов.

Жители Татарстана также могут самостоятельно прийти в военкомат без повестки для уточнения своих данных.

Котин подчеркнул, что в данный момент основная работа военного комиссариата направлена на организацию осеннего призыва на срочную службу.