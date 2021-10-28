Оперштаб сообщил, куда в Татарстане нельзя будет попасть в нерабочие дни

В нерабочие дни некоторые организации остановят свою работу. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

«В нерабочие дни под запретом проведение зрелищно-развлекательных мероприятий», – отметила спикер.

Запрещено и проведение детских развлекательных мероприятий.

Кафе и рестораны будут закрыты на ночь. При этом в аэропортах, на вокзалах и объектах дорожного сервиса за пределами населенных пунктов общепиту можно работать ночью.

После полуночи приостановят работу и магазины, за исключением аптек и заправок. Услуги бань и саун ночью также будут недоступны.

«Запрещено осуществление деятельности развлекательных центров и комплексов, развлекательных подразделений в ТЦ, ТРЦ, аттракционов, расположенных в помещениях, букмекерских контор, компьютерных и интернет-клубов, боулингов, ломбардов», – отметила Лейла Фазлеева.

До 7 ноября не будет ярмарок и выставок-продаж товаров вне объектов розничной торговли, но на открытом воздухе торговать можно.

Дети до 18 лет в торговых и торгово-развлекательных центрах обязаны будут находиться с родителями.