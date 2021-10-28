Оперштаб РТ объяснил, как будут работать детсады, школы и вузы в нерабочие дни

Детские сады и пришкольные лагеря Татарстана продолжат работу в объявленный нерабочим из-за коронавируса период с 30 октября по 7 ноября. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Весь этот период будет осуществлять свою работу ряд предприятий и учреждений: предприятия непрерывного цикла, организации, обеспечивающие жизнедеятельность республики. Они не выходят на выходные дни в силу необходимости осуществления деятельности. В соответствии с этим у всех тех, кто работает, есть потребность в работе образовательных организаций разных ступеней», — отметила спикер.

Таким образом, детские сады в нерабочие дни продолжат свою работу. Открыты пришкольные лагеря и места детского отдыха, работающие по линии Минмолодежи РТ.

Студенты ссузов и вузов продолжат учиться, но на входе, как и сейчас, у них в обязательном порядке будут измерять температуру. В случае наличия диагноза Covid-19 или симптомов этого заболевания студент и контактировавшие с ним лица будут отправлены на самоизоляцию (и, соответственно, дистанционное обучение).

Кроме того, во всех образовательных учреждениях во время проведения занятий будет проводиться дезинфекция.