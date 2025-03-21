Оперштаб прекращает публикацию еженедельных сводок по Covid-19

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом прекращает выпуск еженедельных отчетов о заболеваемости Covid-19. Об этом сообщается на сайте «Объясняем.рф», где с 2023 года публиковалась информация о ситуации с распространением ковида в России.

Как указывается в сообщении, решение обусловлено стабилизацией эпидемиологической обстановки и переходом вируса в категорию сезонных инфекций.

Несмотря на прекращение публикации сводок, Роспотребнадзор будет продолжать отслеживать ситуацию в стране в режиме реального времени.

Всего в разделе «Стопкоронавирус» на сайте «Объясняем.рф» с 23 мая 2023 года до 18 марта 2025 года было выпущено 95 еженедельных отчетов о заболеваемости COVID-19. Раздел останется доступным после завершения публикаций.