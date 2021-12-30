Оперштаб поручил регионам подготовить резервные койки для больных Covid-19

Руководители регионов России за новогодние каникулы должны обеспечить формирование резерва коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом Covid-19. Соответствующее поручение дала руководитель оперативного штаба по борьбе с инфекцией — вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости.

«Высшим должностным лицам регионов под личный контроль обеспечить: формирование резерва специализированного коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией», — отмечается в сообщении оперштаба.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Республиканской клинической больнице Татарстана закрыли временный Covid-госпиталь. По данным Минздрава РТ, в случае ухудшения эпидемической ситуации госпиталь можно будет вновь развернуть за два-три дня.

О связанных с омикрон-штаммом коронавируса рисках агентству рассказал профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов. Президент России Владимир Путин убежден в эффективности отечественной вакцины «Спутник V» против нового штамма.