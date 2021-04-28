Оперштаб по борьбе с Covid-19 ответил на статью Bloomberg о третьей волне пандемии в РФ

В настоящее время ситуация с коронавирусом в России стабильна, поэтому нет оснований для того, чтобы говорить о третьей волне вируса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на оперштаб по борьбе с Covid-19.

«Вся официальная статистика по заболеваемости Covid-19 ежедневно публикуется оперативным штабом, в том числе на сайте стопкоронавирус.рф. О начале третьей волны Covid-19 в России говорить на данный момент времени абсолютно неверно — эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день остается стабильной и находится под полным контролем оперштаба», — сообщают специалисты.

Сегодня Bloomberg, ссылаясь на неофициальные данные, сообщил, что в РФ началась третья волна коронавируса. По сведениям агентства, темпы заражения в стране якобы превышают показатели по Великобритании.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что темпы прививочной кампании в РФ соответствуют потребностям населения, все регионы обеспечены вакцинами.

«Никакой „второй бухгалтерии“ нет и быть не может на этот счет. Оперативный штаб каждый день где-то в районе 11.00 — 12.00 мск публикует данные по количеству заболевших по России, по количеству заболевших по Москве, по количеству смертей, по количеству выздоровевших и выписавшихся из больницы», — заявил он сегодня.