Оперштаб Новосибирской области рекомендовал носить маски в общественном транспорте

Жителям Новосибирской области рекомендовали носить маски в общественном транспорте и сотрудникам организаций, работающих с населением. Об этом сообщается на сайте регионального Правительства.

«Оперативный штаб принял решение рекомендовать гражданам использование масок в общественном транспорте, а работникам учреждений, активно взаимодействующим с людьми — при нахождении на рабочих местах», — сказано в сообщении.

Глава местного Роспотребнадзора Александр Щербатов отметил, что за последнюю неделю в регионе заболели более тысячи человек. Наиболее активный прирост заболеваемости Covid-19 наблюдается в районах области.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в регионы, где растет заболеваемость коронавирусом. Так, с 16 августа профилактическую меру вернули в Бурятии. Также Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил ввести масочный режим в трудовых коллективах.