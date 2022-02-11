Оперштаб назвал Татарстан в числе регионов, где за неделю ухудшилась ситуация с Covid-19

Татарстан оказался в десятке регионов России, где за неделю ухудшилась ситуация с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.

«Ухудшение ситуации по Covid-19 за неделю в 10 регионах России», — отмечается в сообщении.

Помимо Татарстана, эпидемиологическая ситуация обострилась в Амурской, Ивановской, Кемеровской, Новосибирской областях, Краснодарском крае, Башкирии, Дагестане, Северной Осетии и Чечне.