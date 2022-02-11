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Здоровье
11 февраля 2022  17:34

Оперштаб назвал Татарстан в числе регионов, где за неделю ухудшилась ситуация с Covid-19

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Татарстан оказался в десятке регионов России, где за неделю ухудшилась ситуация с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.

«Ухудшение ситуации по Covid-19 за неделю в 10 регионах России», — отмечается в сообщении.

Помимо Татарстана, эпидемиологическая ситуация обострилась в Амурской, Ивановской, Кемеровской, Новосибирской областях, Краснодарском крае, Башкирии, Дагестане, Северной Осетии и Чечне.

#коронавирус
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