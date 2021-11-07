Оперштаб назвал российские регионы с наименьшим приростом Covid-случаев в сутки

Наименьший суточный темп прироста случаев коронавируса наблюдается в Калмыкии, Республике Алтай и Камчатском крае. Об этом говорится на сайте оперштаба по борьбе с Covid-19.

«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия – 0,14%, 2. Республика Алтай – 0,18%, 3. Камчатский край – 0,22%», — приводится статистика.

Всего за последние сутки в стране выявили 39 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, выписаны после лечения 26,8 тыс. человек.

Вчера был установлен антирекорд за все время пандемии — выявлено 41 335 инфицированных. Напомним, из-за ухудшающейся эпидобстановки Президент России Владимир Путин 20 октября подписал указ об объявлении периода с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями. Регионы самостоятельно могут продлить режим после 7-го числа исходя из текущей эпидситуации.