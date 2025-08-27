Оперный певец и звезда Мариинского театра Алексашкин умер в возрасте 73 лет

Умер народный артист России, оперный певец Сергей Алексашкин. Ему было 73 года. О смерти артиста сообщила пресс-служба Мариинского театра.

Сергей Николаевич прослужил на сцене «Мариинки» 36 лет. В этом «храме искусств» Алексашкин прожил много разных образов и всегда виртуозно перевоплощался. Зрителей он также покорил своим глубоким голосом, который особенно раскрывался в русском репертуаре.

В самом театре назвали Алексашкина выдающимся советским и российским оперным певцом, а также непревзойденным драматическим актером.

Фото: t.me/mariinsky

Отмечается, что своим талантом Алексашкин покорил не только советских и российских зрителей, но и иностранцев. В составе Мариинского театра он выступал в европейских странах, Соединенных Штатах, Австралии, Японии, Южной Корее.

Также он блистал на сцене Метрополитен-оперы, театра Ла Скала, Королевского оперного театра Ковент-Гарден, а также Вашингтонского, Римского и Гамбургского оперных театров, Королевской оперы в Стокгольме, Финской национальной оперы и других, пел на сценах крупнейших концертных залов Европы и сотрудничал с крупнейшими дирижерами современности.

Коллеги артиста выразили самые искренние соболезнования родным и близким Алесашкина, а также его друзьям.

О дате и месте прощания сообщат позже.