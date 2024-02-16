«Оперный карнавал» в Казани открыл концерт памяти преподавателя КазГИКа Дании Мирсаяповой

Сегодня в Национальном музее Республики Татарстан стартовал фестиваль «Оперный карнавал». Открыл его концерт памяти преподавателя сценического движения кафедры режиссуры и актерского мастерства Казанского государственного института, заслуженного работника культуры РТ Дании Мирсаяповой. С номерами выступили актеры Музыкального театра Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова.

«Музей — это храм муз, которые есть, в том числе и в театре, и музыке, и они должны здесь присутствовать. В этот раз концерт посвящен такому человеку, как Дания Мирсаяпова. Она выполняла важную функцию театра — учила двигаться на сцене», — рассказал заведующий музеем-квартирой Назиба Жиганова Алексей Егоров.

Андрей Шестопалов, один из учеников заслуженного работника культуры РТ, рассказал, что Дания Искандеровна для него была не просто педагогом, а другом. Когда его пригласили выступить, он волновался, но всё же отозвался на предложение.

Сюмбель Киямова, студентка Дании Мирсаяповой, отметила, что сегодня исполнит итальянскую песню, которую они вместе с преподавателем часто разбирали на уроках. Для девушки большая честь выступить на этом концерте и почтить память любимой наставницы.

На концерте исполнили дуэт Ромео и Джульетты, арию Ленского из оперы «Евгений Онегин» и арию Дильбяр из «Севиль», отрывки из пьесы В. Шекспира «Гамлет» и многое другое.

Юная гостья, 9-летняя Азалия Нагманова, рассказала, что о концерте они с мамой узнали случайно и решили пойти. На удивление мамы инициатором стала дочка. Азалия раньше училась в музыкальной школе и для неё было интересно попасть на этот концерт.

«Мне тут нравится, очень интересная музыка, необычная» – отметила девочка.

Фестиваль «Оперный карнавал» проводится с 2014 года. В то время Дания Мирсаяпова преподавала на кафедре Казанского государственного института культуры и приложила большие усилия в организации этого проекта. Её ученики по сей дней преподают в разных театрах страны.

Фото: © Анастасия Богданова/ «Татар-информ»