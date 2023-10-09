Оперная певица из Татарстана прошла «слепые» прослушивания в шоу Voice of Germany

Своим успехом на «слепых» прослушиваниях в телешоу «Голос» в Германии (Voice of Germany) поделилась с корреспондентом редакции сайта ТНВ оперная певица из Татарстана Алина Замалиева.

Сейчас уроженка Зеленодольска проживает с двумя детьми в Швейцарии. Туда она переехала семь лет назад, но о своих корнях певица не забывает. Певица отметила, что скучает по Татарстану и живущим там родственникам. Также она призналась в любви к Казани, которую считает культурной столицей.

«Зал встал, все судьи повернулись! Я с гордостью сообщила членам жюри, что родом из России и окончила Казанскую консерваторию», — рассказала Замалиева.

Она рассказала, что для прослушивания выбрала арию Nessun Dorma («Пусть никто не спит») из последнего акта оперы Джакомо Пуччини «Турандот». Наставниками певицы стали братья-близнецы Том и Билл Каулитц из группы Tokio Hotel.