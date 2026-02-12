«Оперировали в бронежилетах»: военврач из Новошешминска два года спасает бойцов на СВО

Без праздников и выходных военные врачи, санинструкторы и водители санитарных автомобилей выполняют свою благородную миссию на передовой. Они действуют оперативно – часто в самых критических ситуациях, когда промедление может стоить жизни в буквальном смысле слова. Люди с золотыми руками, ежедневно принимающие решения между жизнью и смертью, по праву считаются настоящими героями.

Среди них – военный врач, хирург Игорь Артемьев из Новошешминского района Татарстана. В зоне специальной военной операции он находится более двух лет.

С детства Игорь мечтал стать врачом. После окончания Новошешминской гимназии поступил в Чистопольское медицинское училище, затем окончил Самарский медицинский университет, получив специальность хирурга-травматолога. До начала СВО работал врачом в районном центре Новая Малыкла Ульяновской области.

В середине 2022 года по зову сердца ушел добровольцем в зону спецоперации. После завершения полугодовой командировки недолго пробыл дома и, заключив контракт с Минобороны России, уже более полутора лет находится на переднем крае.

В военном госпитале, где служит Игорь, работают настоящие профессионалы. Не считаясь со временем, медики оказывают помощь днем и ночью. Раненым оказывают неотложную помощь, готовят к эвакуации, а при необходимости проводят операции на месте – так, как того требует обстановка.

Позывной Портной Игорю дали не случайно – за то, сколько ран бойцов он зашил, спасая жизни сотням раненых. За службу он удостоен боевых наград.

Коллеги говорят о нем с уважением. «Очень профессиональный специалист, всегда оперативно принимает грамотные решения. Может в полевых условиях сделать безотлагательное оперативное вмешательство, вплоть до трепанации черепа либо при травматической ампутации конечностей, что нередко случается в боевых условиях».

Одним из самых напряженных эпизодов стала операция по извлечению из тела бойца неразорвавшегося боеприпаса. Малейшее неосторожное движение могло привести к детонации. Медики оперировали в бронежилетах. Операция завершилась благополучно – раненого удалось спасти и направить на дальнейшее лечение.

«Когда в госпиталь поступает много раненых, в первую очередь обращаем внимание, кому нужна безотлагательная помощь. Но, пока не окажем первую медицинскую помощь, о передышке или отдыхе не может быть и речи. Иногда в сутки спим урывками всего 2–3 часа, а так постоянно наготове к приему раненых», – говорит Игорь.

В отпуске он был в мае прошлого года. Его семья живет в Новой Малыкле. Жена Алесия занимается предпринимательством, дочь Катя и сын Артем учатся в школе, младший сын Илья ходит в детский сад. Во время короткой побывки Игорь навестил и родителей – Анатолия Петровича и Людмилу Николаевну Артемьевых в Новошешминске.

Родные и близкие ждут его возвращения живым и здоровым. Игорь продолжает выполнять свой врачебный долг там, где каждая минута может стать решающей.

Материал подготовлен при участии Азата Мусина.